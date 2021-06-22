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Проснувшийся ночью малыш увидел «страшную» гостью рядом со своей спящей матерью

Новости. Общество
21:30, 23 Июня 2021
фото: pixabay.com / Free-Photos

В английском городе Саутпорт, графство Мерсисайд, шестилетний мальчик проснулся ночью и обнаружил незваную гостью на кровати у его спящей матери.

Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на издание Liverpool Echo.

36-летняя мать шестерых детей Сара Джонсон крепко спала, когда в четыре утра ее разбудил младший сын Джек. «Мой трехлетний ребенок вбежал в комнату со словами „большая страшная птица с большими глазами, мамочка“. Я сказала ему, чтобы он вернулся в кровать, и что ему приснился плохой сон», — рассказала она.


© Sarah Johnson

Однако мальчик настоял на своем и попросил мать посмотреть на изголовье кровати. Женщина повернулась и встретилась взглядами с большой совой. Птица сидела у головы Джонсон и внимательно ее рассматривала.

Испуганная британка открыла все окна в доме, чтобы незваная гостья быстрее вылетела на улицу, но сова не спешила покидать семью Джонсон. Она перемещалась по комнатам и сидела на кроватях у спящих детей. «Я была в панике, потому что не знала, агрессивна сова или нет. К счастью, через час она улетела», — прокомментировала женщина.

После того, как сова улетела, Джонсон разместила ее фотографии на своей странице в Facebook, чтобы найти хозяина птицы. Выяснилось, что он живет по соседству, и сова благополучно вернулась домой в шесть утра.

Предположительно, хищная птица залетела в комнату старшего сына женщины, который спал с открытым окном.

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