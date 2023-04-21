Просторную площадку для дрессировки собак обустроили в центре Петрозаводска (ФОТО)

В Лососинском парке завершены работы по благоустройству в рамках программы «Комфортная городская среда».

На территории парка, недалеко от реки Лососинки, оборудован тренировочный комплекс для дрессировки собак площадью 500 квадратных метров. Эта четвертая площадка для дрессуры собак в городе. Такие объекты есть еще на Перевалке, в Октябрьском районе и на Древлянке.

Также на территории Лососинского парка вырубили кустарник на площади в 100 квадратных метров, удалили аварийные деревья и заброшенное бетонное сооружение. Устроили сеть пешеходных дорожек из отсева, а также газоны, сообщили в мэрии столицы Карелии.







Напомним, в этом году в рамках федерального проекта «Комфортная городская среда» в столице Карелии благоустраивают семь общественных территорий: помимо Лососинского парка, в список входят Нигиницкий сквер, Семейная аллея, аллея Энтузиастов, Побережный парк, Ключевской сквер, сквер Машиностроителей. Эти территории выбраны жителями на общероссийском рейтинговом голосовании.

В 2024 году в рамках федерального проекта «Комфортная городская среда» благоустроят еще семь территорий: парки Беличий Остров, Побережный, Фонтаны, Патриот, Защитников города, скверы Попова и Высотный.



