Вернуть в актуальную повестку не просто публичную политику, но и политику вообще – задача первостепенной важности, считает политолог Олег Реут.

На фоне социального недовольства, запроса на новые лица, падения рейтинга президента и партии власти разговоры о контурах политического будущего практически неизбежны.

Отправной точкой в дискуссии, наверняка, может стать тезис, в соответствии с которым в России в 2000-е годы политический режим последовательно ужесточался. Пространство публичной политики сужалось, а репрессии усиливались. Демократические партии терпели поражения на выборах, были вытеснены из Государственной думы и практически из всех региональных парламентов.

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