Протаранив скутер в центре Петрозаводска, легковушка скрылась с места аварии

Дорожная полиция проводит проверку по факту ДТП на проспекте Ленина в карельской столице.

О дорожной аварии в центре города рассказали в Госавтоинспекции Петрозаводска.

ДТП произошло 11 октября в 18.38 около дома № 13 на проспекте Ленина. Там неустановленный водитель на неустановленном автомобиле наехал на скутер.

В результате дорожно-транспортного происшествия 28-летний водитель скутера получил травмы.

Водитель с места ДТП скрылся, об аварии в Госавтоинспекцию не сообщил. По факту ДТП проводится проверка.