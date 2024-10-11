Протаранив скутер в центре Петрозаводска, легковушка скрылась с места аварии

Дорожная полиция проводит проверку по факту ДТП на проспекте Ленина в карельской столице.
О дорожной аварии в центре города рассказали в Госавтоинспекции Петрозаводска.
ДТП произошло 11 октября в 18.38 около дома № 13 на проспекте Ленина. Там неустановленный водитель на неустановленном автомобиле наехал на скутер.
В результате дорожно-транспортного происшествия 28-летний водитель скутера получил травмы.
Водитель с места ДТП скрылся, об аварии в Госавтоинспекцию не сообщил. По факту ДТП проводится проверка.
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