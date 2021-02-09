Протесты не станут "заливать деньгами": власти отрицают данные о раздаче 500 млрд рублей населению

Публикация агентства Рейтер о выделении еще около 500 миллиардов рублей на социальные расходы не соответствует действительности, заявили власти.

Как сообщает РИА Новости, об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Ранее агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщило, что российские власти якобы собираются дополнительно выделить на социальные расходы порядка 500 миллиардов рублей перед осенними выборами в Госдуму и на фоне протестных акций.

"Вы знаете, нам Рейтер вчера прислал письмо, в котором написал, мол, нам стало известно, что то ли 500, то ли 800 миллиардов, то ли триллион планируют выделить денег для того, чтобы купировать протесты, просим прокомментировать. И, не дожидаясь какого-либо ответа, минут через 20 после этого Рейтер опубликовал новость. Так вот я вам заявляю: это не соответствует действительности, это неверное сообщение агентства Рейтер", — сказал Песков, отвечая на вопрос, есть ли планы о выделении средств в преддверии выборов.

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