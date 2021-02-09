Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Карелия вдохновила Мишустина на запуск идеи использования плавучих домов 16
09.02.2021 13:48
Розыск девочек-подростков, пропавших в Олонецком районе Карелии, прекращен 1
09.02.2021 13:38
Биолог рассказала, какая погода убивает коронавирус 1
09.02.2021 21:05
Стали известны подробности наезда автобуса на девушку в Петрозаводске
09.02.2021 14:03
Мороз идет в Карелию 2
09.02.2021 12:51
Бюджетный дефицит погрузил Карелию в долги 6
09.02.2021 13:05

Протесты не станут "заливать деньгами": власти отрицают данные о раздаче 500 млрд рублей населению

Новости. Общество
09:49, 10 Февраля 2021
фото: pixabay
Загрузка...

Публикация агентства Рейтер о выделении еще около 500 миллиардов рублей на социальные расходы не соответствует действительности, заявили власти.

Как сообщает РИА Новости, об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Ранее агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщило, что российские власти якобы собираются дополнительно выделить на социальные расходы порядка 500 миллиардов рублей перед осенними выборами в Госдуму и на фоне протестных акций.

"Вы знаете, нам Рейтер вчера прислал письмо, в котором написал, мол, нам стало известно, что то ли 500, то ли 800 миллиардов, то ли триллион планируют выделить денег для того, чтобы купировать протесты, просим прокомментировать. И, не дожидаясь какого-либо ответа, минут через 20 после этого Рейтер опубликовал новость. Так вот я вам заявляю: это не соответствует действительности, это неверное сообщение агентства Рейтер", — сказал Песков, отвечая на вопрос, есть ли планы о выделении средств в преддверии выборов.

Подробнее об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Leopol'd
2021-02-10 10:33:31
Раздачу начали с Явлинского?
ЕР столько разворует по привычке, что эта сумма никак не скажется на настроениях.
кир
2021-02-10 10:36:32
Leopol'd, бездельник. Тебе ли вякать?
карел
2021-02-10 09:59:31
Сущие копейки . Не спасёт это обитателей дворцов . От людей уже просто так не откупишься .
кир
2021-02-10 10:35:51
карел, не истери. Совсем старый стал.
театральный критик
2021-02-10 09:59:26
Нагнетаете ? Явлинский запретил своим людям протестовать, а навальнят мамки ремнем уже угостили. Карелы любят тишину...
кир
2021-02-10 09:58:06
Специально вбросили враги наши.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
04.02.2021, 16:24
В Петрозаводске умер Андрей Шандалович
09.02.2021, 15:41
Минздрав объяснил причину смерти жителя Карелии после прививки от коронавируса
03.02.2021, 12:54
Сильные морозы возвращаются в Карелию
04.02.2021, 13:53
Посмотрите, что сделали с кирпичным зданием карельской таможни в Петрозаводске за 90 млн рублей (ФОТО)
03.02.2021, 17:43
Петрозаводск встал в одной большой пробке из-за снегопада (ФОТО)
04.02.2021, 14:30
"Помогите!": снова врачам из Петрозаводска пришлось спасать жизнь пациентки Сегежской больницы

Аналитика

09.02.2021 16:11
Обществоведение
Костная клиника: что делать, когда болят суставы
За 17 лет "Костная клиника" стала не только одной из ведущих ортопедических клиник на Северо-Западе, но и исключительным центром, где помогают избежать серьёзных операций и вернуть здоровье и молодость суставам.
Кто попадет под гаражную амнистию?
09.02.2021 16:08
Бюджетный дефицит погрузил Карелию в долги 6
09.02.2021 13:05
Бизнес по-свински 3
09.02.2021 09:30
Конституцию Карелии меняют в полузакрытом режиме 7
05.02.2021 13:50
Вся аналитика

Чтиво

09.02.2021 09:07
Кофе со сливками
Клиника доброго стоматолога 1
Накануне Международного дня стоматолога (9 февраля) гостем рубрики "Кофе со сливками" стал генеральный директор сети стоматологических клиник "Кардент" Владимир Ольшевский.
КЛИНИКИ НА ЧАЙКИНОЙ: клиники доказательной медицины для всей семьи!
04.02.2021 15:30
"После восстания в некоторых деревнях остались только старики" 7
04.02.2021 14:54
архив чтиво

Медиа

"Гиперборея-2021" в Петрозаводске
07.02.2021 11:55
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»