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Новости. Общество
11:39, 12 Апреля 2018

Протесты против оптимизации соцсферы возникают из-за недостатка информации, считает Парфенчиков

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Протесты против оптимизации бюджетных учреждений в Карелии вызваны недостаточной подготовкой общественного мнения, считает глава республики Артур Парфенчиков.

Об этом он заявил сегодня на заседании правительства.

В качестве примера Парфенчиков привел объединение Детской республиканской библиотеки и Национальной библиотеки Карелии.

"Надо более глубоко готовить общественное мнение. Если бы вы объяснили, что в детской библиотеке количество библиотекарей увеличится, а сократятся сторожа и бухгалтеры, то не было бы такого отторжения. Надо давать больше информации", - сказал губернатор.

Подробнее – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
joni0610
2018-04-12 14:00:33
Очевидно из слов губернатора - количество библиотекарей увеличится, наверно методом "почкования", не иначе (это испытала на себе библиотека для слепых). А в Детских библиотеках существуют программы летних чтений, а летними лагерями занимается образование! Это элементарно!!!
Сеня
2018-04-12 13:35:49
Может уже пора и собираться на родину , в Москву . Покошмарились немного и хватит , дальше мы как-нибудь сами , по развиваемся.
тетка
2018-04-12 12:42:22
Ресурс доверия к власти в Карелии исчерпан полностью.
Мих
2018-04-12 12:30:09
Не надо пудрить мозги народу , если принимаете губительные решения , а потом если тихо не прокатывает , отменяете его , а народ и журналисты болваны. Читайте ПТЗ там всё и написано о вас
Риторика
2018-04-12 12:22:50
Единственной оптимизацией, которой я буду рада (да и не только я), станет оптимизация административного аппарата за счет сокращения чиновников.
Беня
2018-04-12 12:01:48
Слово "оптимизация" в последнее время плохое слово. Оно мне теперь как-то не очень нравится :)
Почему? Это хрестоматийный случай: меняем "древо" на "слово"
Тако всяко древо доброе плоды добры творит, а злое древо плоды злы творит: не может древо добро плоды злы творити, ни древо зло плоды добры творити. Темже убо от плод их познаете их.(С) Матфей
А агитацию "в пользу бедных" ну не надо, она только выбешивает, ощущения, которые возникают на собственной шкуре все равно убедительнее.
Буду признателен, если кто-то меня опровергнет и припомнит, где после этого слова всем стало "теперь зашибись"
кир
2018-04-12 12:48:05
Беня, восхищен. Это слово надо заменить. Все попугаи стали его мусолить.
Гость
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