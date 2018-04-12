Протесты против оптимизации соцсферы возникают из-за недостатка информации, считает Парфенчиков

Протесты против оптимизации бюджетных учреждений в Карелии вызваны недостаточной подготовкой общественного мнения, считает глава республики Артур Парфенчиков.

Об этом он заявил сегодня на заседании правительства.

В качестве примера Парфенчиков привел объединение Детской республиканской библиотеки и Национальной библиотеки Карелии.

"Надо более глубоко готовить общественное мнение. Если бы вы объяснили, что в детской библиотеке количество библиотекарей увеличится, а сократятся сторожа и бухгалтеры, то не было бы такого отторжения. Надо давать больше информации", - сказал губернатор.

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