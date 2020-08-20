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Против законопроекта об отмене транспортного налога выступил Минфин России

Новости. Экономика
15:56, 21 Августа 2020
фото: Sergei Bobylev / TASS
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Минфин России выступил против законопроекта об отмене транспортного налога, поступившего в Госдуму.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"Минфин России считает нецелесообразным отмену транспортного налога. Транспортный налог является региональным налогом, формирующим в значительной степени доходную базу региональных и местных бюджетов. Кроме того, транспортный налог наряду с акцизами на нефтепродукты является одним из источников формирования дорожных фондов", – говорится в сообщении.

О других аргументах Минфина читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

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Жорик
2020-08-21 16:25:49
Кто бы сомневался? "Всё для людей" стараются!
zanoza
2020-08-21 16:05:59
Нет справедливости, так и будет продолжаться двойное налогообложение и акцизы ,и транспортный налог.
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