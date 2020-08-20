Против законопроекта об отмене транспортного налога выступил Минфин России

Минфин России выступил против законопроекта об отмене транспортного налога, поступившего в Госдуму.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"Минфин России считает нецелесообразным отмену транспортного налога. Транспортный налог является региональным налогом, формирующим в значительной степени доходную базу региональных и местных бюджетов. Кроме того, транспортный налог наряду с акцизами на нефтепродукты является одним из источников формирования дорожных фондов", – говорится в сообщении.

О других аргументах Минфина читайте в интернет-газете "Вести Карелии".