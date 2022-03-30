Противники длинных майских выходных сослались на погодные условия Карелии

В Госдуме предложили продлить майские праздники, чтобы дать россиянам возможность пораньше начать заготовку продовольствия на дачных и подсобных участках.

По мнению вице-спикера нижней палаты парламента Владислава Даванкова, надо сделать выходными все дни между 1 и 9 мая.



Опрошенные телеканалом «Москва 24» эксперты высказали разные точки зрения.

«Многие так или иначе с согласия работодателей устраивают себе выходные между майскими. По сути, нужно закрепить то, что у нас на практике имеет место быть», — прокомментировал инициативу глава правового департамента Конфедерации труда России Олег Бабич.

Другие усомнились, что все отправятся на огороды.

Депутат Госдумы Елена Цунаева считает, что такая идея «уместна для Краснодарского края, но для Новосибирска или Карелии 4 и 5 мая — это совсем не тот период, когда они сеют и жнут».