Противники закрытия программы льготной ипотеки обосновали, в чем ее смысл

Льготная ипотечная программа, позволяющая приобрести жилье в новостройке по ставке не выше 6,5% годовых, не потеряет экономический смысл для граждан большинства регионов страны.
Об этом сообщил генеральный директор компании «Метр квадратный» (входит в группу ВТБ) Вячеслав Дусалеев.
"На основе нашей оценки, лишь в 10-15 регионах льготная ипотека, в случае ее продления после 1 июля, скорее всего, потеряет экономический смысл для конечного потребителя. В прочих субъектах Федерации польза льготного кредитования сохранится, особенно – в случае стабилизации цен в 2021 году", – сказал Дусалев, слова которого цитируют Ведомости.
Ранее Банк России выступил против продления программы льготной ипотеки - он считает, что из-за низких ставок по кредитам спрос на недвижимость увеличивается, а ее стоимость начинает расти. В результате льготная ставка теряет смысл.
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