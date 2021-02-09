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Противники закрытия программы льготной ипотеки обосновали, в чем ее смысл

Новости. Общество
16:28, 10 Февраля 2021
фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
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Льготная ипотечная программа, позволяющая приобрести жилье в новостройке по ставке не выше 6,5% годовых, не потеряет экономический смысл для граждан большинства регионов страны.

Об этом сообщил генеральный директор компании «Метр квадратный» (входит в группу ВТБ) Вячеслав Дусалеев.

"На основе нашей оценки, лишь в 10-15 регионах льготная ипотека, в случае ее продления после 1 июля, скорее всего, потеряет экономический смысл для конечного потребителя. В прочих субъектах Федерации польза льготного кредитования сохранится, особенно – в случае стабилизации цен в 2021 году", – сказал Дусалев, слова которого цитируют Ведомости.

Ранее Банк России выступил против продления программы льготной ипотеки - он считает, что из-за низких ставок по кредитам спрос на недвижимость увеличивается, а ее стоимость начинает расти. В результате льготная ставка теряет смысл.

Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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