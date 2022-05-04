Противотанковую мину нашли рядом с поселком в Карелии

Мину и гранату обнаружили в Лоухском районе.
По сообщению Карельской республиканской поисково-спасательной службы, 4 мая поисково-спасательным подразделением разминирования и взрывных работ в 9 км от Лоухи изъяты противотанковая мина ТМИ-35 и граната Ф-1.
Напомним, за лето 2021 года саперы Карелии уничтожили около 700 снарядов времен Великой Отечественной войны.
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