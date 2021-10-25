Саперы Карелии за лето уничтожили около 700 снарядов времен Великой Отечественной войны

фото: © Государственный комитет Карелии по ОЖ и БН

Минувшим летом в Карелии чаще всего боеприпасы находили поисковики и грибники.

По данным Госкомитета Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения, в течение лета специалисты подразделения разминирования и взрывных работ выезжали 64 раза, обезвредили 684 опасные находки.

Так, 15 раз боеприпасы были обнаружены при проведении поисковых мероприятий и при захоронении погибших воинов, 26 раз — грибниками. Также опасные находки попадаются при строительстве, при возделывании огородных участков.

Всего саперы Карельской республиканской поисково-спасательной службы за летний сезон обследовали 2,7483 га территории, нашли т обезвредили 109 артиллерийских снарядов различных калибров; 150 минометных мин различных калибров; 178 ручных гранат; 52 противопехотных и противотанковых мины; 195 различных запалов, взрывателей, тротиловых шашек.

Ранее сообщалось, мину нашли в монастыре Карелии.