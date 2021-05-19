Противотанковую мину нашли у кладбища под Петрозаводском

В районе кладбища «Бесовец» саперы изъяли и уничтожили снаряд времен Великой Отечественной войны.

Как сообщается в паблике Карельской республиканской поисково-спасательной службы, на 18 км автодороги Петрозаводск – Суоярви в районе кладбища «Бесовец» при проведении дорожных работ был обнаружен взрывоопасный предмет. Подразделением разминирования и взрывных работ была изъята противотанковая мина ТМИ-35. Снаряд времен Великой Отечественной войны уничтожен.

Ранее в Карелии саперы уничтожили боеприпасы, обнаруженные в лесу.