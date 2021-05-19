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Противотанковую мину нашли у кладбища под Петрозаводском

Новости. Происшествия
15:19, 20 Мая 2021
фото: © Архив ИТАР-ТАСС/ Толочко Виктор
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В районе кладбища «Бесовец» саперы изъяли и уничтожили снаряд времен Великой Отечественной войны.

Как сообщается в паблике Карельской республиканской поисково-спасательной службы, на 18 км автодороги Петрозаводск – Суоярви в районе кладбища «Бесовец» при проведении дорожных работ был обнаружен взрывоопасный предмет. Подразделением разминирования и взрывных работ была изъята противотанковая мина ТМИ-35. Снаряд времен Великой Отечественной войны уничтожен.

Ранее в Карелии саперы уничтожили боеприпасы, обнаруженные в лесу.

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