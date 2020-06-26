Процедура награждения почетных граждан Петрозаводска прошла в медицинских масках (ФОТО)

В День города в Петрозаводске прошла торжественная церемония присвоения званий "Почетный гражданин"
На сессии Петросовета депутаты большинством голосов поддержали решение о присвоении в этом году звания "Почетный гражданин города Петрозаводска" главному врачу Городской детской больницы Елене Аксентьевой и председателю Карельской республиканской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Николаю Черненко.
Награждение традиционно проходит в День города.
Ранее сообщалось, что Сергею Катанандову присвоили звание почетного гражданина Карелии
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