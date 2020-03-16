Процедура продажи госимущества ускорилась в Карелии

Наведение порядка в кадастровом учете объектов недвижимости, находящихся в государственной собственности, позволило властям Карелии ускорить процедуру продажи такого имущества.

Об этом на заседании правительства Карелии сообщил министр имущественных и земельных отношений Сергей Щебекин.

"В программе приватизации теперь – она абсолютно четкая – есть отдельная строка, где стоят кадастровые номера… То, что мы поставили все на учет, дает очень большое преимущество во времени", - сказал Щебекин.

Подробнее о том, что изменилось в процедуре продажи госимущества, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".