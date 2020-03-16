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Процедура продажи госимущества ускорилась в Карелии

Новости. Экономика
10:51, 17 Марта 2020
фото: pixabay
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Наведение порядка в кадастровом учете объектов недвижимости, находящихся в государственной собственности, позволило властям Карелии ускорить процедуру продажи такого имущества.

Об этом на заседании правительства Карелии сообщил министр имущественных и земельных отношений Сергей Щебекин.

"В программе приватизации теперь – она абсолютно четкая – есть отдельная строка, где стоят кадастровые номера… То, что мы поставили все на учет, дает очень большое преимущество во времени", - сказал Щебекин.

Подробнее о том, что изменилось в процедуре продажи госимущества, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
zanoza
2020-03-17 11:32:07
Ничего сами не построили, но зато успешно распродаются остатки имущества построенного ещё при СССР. И кто вы после этого,если не "паразиты" на теле региона?
Ткачев
2020-03-17 11:55:51
zanoza, Да, нам и сейчас про эффективных рассказывают с утра до ночи, вот только денег нет — но вы держитесь! Пожалуй это всё что они умеют, отнять чужое, поделить среди своих и орать что не допустят возврата украденного.
кир
2020-03-17 13:03:14
Ткачев, учитель, знаем, что может делать частник. И всё благодаря тебе! Но природу человека изменить нельзя. Миллион лет эволюции прошло всё-таки.))
Ткачев
2020-03-17 13:08:36
кир, Можно, все можно. У нас опыт есть.
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