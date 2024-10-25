«Проведём этот день вместе»: Артур Парфенчиков поздравил жителей Карелии

Глава республики поздравил земляков с Днём народного единства.

Сегодня, 4 ноября, руководитель Республики Карелия Артур Парфенчиков поздравил жителей региона с праздником, Днём народного единства.

«Этот день напоминает нам о том, что в любые времена, при любых, самых сложных, испытаниях наша страна сильна сплоченностью многонационального народа. Мы следуем заветам предков, сохраняем традиции, уважаем добрососедство. Но если кто-то посягает на нашу свободу и независимость, наше право жить мирной жизнью в согласии с другими народами и государствами, мы как один встаем на защиту Родины», — написал руководитель региона на своей странице в соцсети.

Артур Парфенчиков вспомнил героические страницы обороны и освобождения Москвы во время Смутного времени и в Великую Отечественную войну, а затем напомнил о поддержке жителей Донбасса и земляках, участвующих в СВО.

«Сегодня во всех районах Карелии пройдут праздничные мероприятия. В Петрозаводске состоится Крестный ход в честь Казанской иконы Божией Матери (в 11.30 от Александро-Невского собора), а в 12 часов на площади Кирова — фестиваль „Марьяне“. Приходите! С детьми, родителями, друзьями. Проведем этот день вместе», — отметил Артур Парфенчиков.