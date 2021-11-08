Проверка выявила множество незаконно занятых земельных участков в Карелии

Управление Росреестра по Республике Карелия за 9 месяцев 2021 года выявило 702 нарушения земельного законодательства, и 65% из них связаны с самовольным занятием участков.

Об этом сообщили в пресс-службе Управления.

«Основными видами нарушений являются: самовольное занятие земельных участков, в том числе использование их лицами, не имеющими предусмотренных законодательством прав на указанные земельные участки (ст. 7.1 КоАП РФ) — 65%», — говорится в сообщении.

Еще 10% нарушений заключается в том, что владельцы участков, выданных под строительство, не использовали их по назначению, 10% — использовали в незаконных целях, и 15% составляют иные нарушения.

Нарушителям выдано 415 предписаний об устранении нарушений земельного законодательства Российской Федерации, 385 лиц привлечены к административной ответственности.

На нарушителей наложены штрафы на общую сумму 2,4 млн рублей.