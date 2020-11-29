Проверки дополнительных доходов пенсионеров не планируются, заверили в Общественной палате

Проверки отдельных категорий российских пенсионеров на предмет наличия дополнительных доходов.

Член Общественной палаты и член Общественного совета Минтруда Наталья Починок опровергла информацию о планах Минтруда и Пенсионного фонда России проверить доходы пенсионеров в следующем году.

Об этом она заявила агентству РИА Новости.

Ранее доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты "Развитие человеческого капитала" РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец сообщила в беседе с агентством "Прайм", что в будущем году пенсионеров планируют проверить на предмет дополнительных доходов, а также их мест проживания. По ее словам, это позволило бы восстановить законность получения пенсий и выплат.

Подробнее о противоречивых заявлениях на этот счет читайте в интернет-газете "Вести Карелии".