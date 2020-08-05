Проверки оказания медпомощи детям пройдут в регионах

Генпрокуратура поручила прокурорам субъектов России проверить исполнение региональными и местными властями полномочий по организации медпомощи детям.

"Мониторинг данных государственной статистики о состоянии здоровья несовершеннолетних, а также рост количества обращений граждан в органы прокуратуры в связи с нарушением прав детей на доступное и качественное лечение обусловили необходимость поручить прокурорам субъектов проверить исполнение органами государственной власти и местного самоуправления своих полномочий в указанной сфере", - говорится в сообщении ведомства.

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