Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Приставы в Карелии выставили на продажу автомобили и сельхозтехнику должников
Сегодня 10:33
Глава Карелии запретил детям до 16 лет посещать торговые центры без родителей 14
14.12.2020 20:13
Школьник заработал 48 миллионов рублей на видеоиграх 1
14.12.2020 19:40
"Зодчий" из Санкт-Петербурга вырыл траншеи и набросал кучи камней у мэрии Петрозаводска (ФОТО) 21
Сегодня 10:42
На Карелию надвигаются сильные снегопады 2
Новое
Сегодня 13:56
Дед Мороз пришел в дом престарелых и заразил коронавирусом 75 человек
14.12.2020 23:30

Проводим праздники дома с "Новогодним Трансформером" от Wink

Новости. Экономика
15:13, 15 Декабря 2020
Загрузка...

С видеосервисом Wink в Новый год не соскучишься.

В стране продолжают действовать ограничения на массовые мероприятия, поэтому праздники безопаснее встречать дома. А Wink поможет создать праздничное настроение и предложит программу развлечений на все каникулы.

Только при подключении в декабре и январе новым клиентам видеосервиса Wink доступна специальная подписка "Новогодний Трансформер". Она включает 40 тысяч фильмов и сериалов из собственной коллекции Wink и подписок ViP Play, Disney, more.tv, English Club и других. Первые 30 дней подписка предоставляется бесплатно, а после промо-периода клиенту подключается базовый тариф "Трансформер", который можно настроить под свои предпочтения и платить только за то, что реально смотришь.

Действующим подписчикам Wink в подарок на 30 дней предоставляется пакет "Новогодний" с тысячами фильмов и сериалов, а также дополнительными тематическими ТВ-каналами. Этого с лихвой хватит не только на новогодние каникулы, но и на все длинные зимние вечера.

Дополнительный бонус – скидка 15% на покупку и аренду фильмов и сериалов, которые не входят в подписку, в том числе на последние премьеры. Предложение действительно для подписчиков тарифных планов "Трансформер", "Максимум", "Премиум", "Для ценителей", "Оптимальный", "Продвинутый", "Максимальный", "КиноViP", "Твой премьерный" и "Для развлечений".

"Главная задача Wink – создать правильное новогоднее настроение. Для этого он предлагает в качестве ингредиентов три сотни телеканалов и 60 тысяч кинофильмов и сериалов разных жанров, лет и стран. Из этого можно создать уникальный “коктейль” – индивидуальную программу досуга на каждый день. Причем она может отличаться для каждого члена семьи – любимые фильмы и сериалы доступны на разных экранах в одно и то же время. Будьте здоровы и помните, что Wink предлагает только безопасные развлечения", – сказал директор по развитию видеосервиса Wink Антон Володькин.

Полные условия новогодних предложений от видеосервиса Wink – на сайте wink.rt.ru/holiday.

На правах рекламы

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
12.12.2020, 12:33
"Не так, как обычно": Парфенчиков ввел новые ограничения в Карелии на период новогодних праздников
10.12.2020, 10:53
Власти Петрозаводска не знают, чем компенсировать отмену самого популярного налога
08.12.2020, 14:10
Глава Карелии объяснил, почему родителям стоит оставить своих дошкольников дома
13.12.2020, 20:45
Грузовой поезд сошел с рельсов в Карелии (СРОЧНО)
12.12.2020, 16:34
У прессы возник закономерный вопрос, на что ушли деньги гранта, выделенные бутафорскому концлагерю в Карелии
13.12.2020, 13:53
В Петрозаводске жители Кукковки вышли на митинг с требованием не затягивать строительство поликлиники у них в микрорайоне

Аналитика

Сегодня 14:45
Тема недели
Вместо локдауна
Как жителям Карелии придется праздновать Новый год в условиях антиковидных ограничений.
"Город у воды": второй сезон 2
Сегодня 10:00
Детям войны хотят присвоить особый статус
10.12.2020 09:55
"Клиники на Чайкиной": анализы на коронавирус COVID-19 теперь можно сдать и в субботу
10.12.2020 09:54
Патриотизм и бутафория 24
07.12.2020 16:35
Вся аналитика

Чтиво

10.12.2020 16:03
Без политики
17 лет назад открылась первая Клиника на Чайкиной
Сегодня группа клиник "Клиники на Чайкиной" представлена четырьмя специализированными медицинскими центрами: ортопедическая клиника "Костная клиника", клиника женского здоровья "Фрау клиник", детская клиника "Здравляндия" и многопрофильный медицинский центр "Поликлиник", открытие которого ожидается в ближайшее время.
Включите "режим сбережения энергии" 2
30.11.2020 12:37
Почему российская комедия "Непосредственно Каха!" бьёт все рекорды
26.11.2020 09:55
архив чтиво

Медиа

Новогодняя ярмарка в Петрозаводске
25.11.2020 16:25
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»