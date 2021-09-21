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Прожиточный минимум в Карелии на 2022 год рассчитали по новой методике

Новости. Экономика
15:21, 26 Сентября 2021
фото: © Александр Рюмин / ТАСС

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Журналист «Столицы на Онего» разбирался, почему при расчете прожиточного минимума по новой методике не учитывается стоимость потребительской корзины.

Новая методика установлена согласно федеральному закону «О прожиточном минимуме в Российской Федерации». По этому закону величина прожиточного минимума в российских регионах на очередной год устанавливается в порядке, определяемом правительством страны.

По прежней методике прожиточный минимум рассчитывался с учетом стоимости условного минимального набора товаров и услуг. Как пояснили в Управлении труда и занятости Карелии, по законодательству потребительскую корзину утверждают депутаты. Этот минимальный набор был утвержден постановлением Законодательного собрания республики Карелия. Но есть еще приказ Росстатата о методологии расчета потребительской корзины. Это делается для сравнительной оценки покупательской способности населения. В перечень входят 83 наименования товаров и услуг. В их числе не только товары повседневного спроса, но и, например, водка. Ее количество указано из расчета 10 литров в год на человека. В фиксированный набор входит и помывка в общественной бане — 52 раза в год.

Согласно разъяснениям Управления, прожиточный минимум, рассчитанный по прежней методике, мог ежеквартально меняться. Из-за сезонного снижения цен на продукты питания уменьшалась и стоимость потребительской корзины, а это автоматически приводило к снижению величины прожиточного минимума.

По новой методике прожиточный минимум на душу населения устанавливается сразу на целый год и зависит теперь не от стоимости потребительской корзины, а от прожиточного минимума по России и коэффициента региональной дифференциации, который для каждого региона устанавливает правительство России.

Подробнее о том, как теперь рассчитывается прожиточный минимум, читайте здесь.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Титов
2021-09-26 18:12:31
Наш прожиточный минимум - это одно из достижений последних 20 лет ....
ПлачУ и ПлАчу
2021-09-26 17:50:10
Разбирался журналист, разбирался, да так и не разобрался.
Если б мог минимум посчитать. то может и профессию другую выбрал бы. А так, только буквы местами переставлять. Статья пуста, не минимум, а полный ноль информации.
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