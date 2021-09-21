Прожиточный минимум в Карелии на 2022 год рассчитали по новой методике

Журналист «Столицы на Онего» разбирался, почему при расчете прожиточного минимума по новой методике не учитывается стоимость потребительской корзины.

Новая методика установлена согласно федеральному закону «О прожиточном минимуме в Российской Федерации». По этому закону величина прожиточного минимума в российских регионах на очередной год устанавливается в порядке, определяемом правительством страны.

По прежней методике прожиточный минимум рассчитывался с учетом стоимости условного минимального набора товаров и услуг. Как пояснили в Управлении труда и занятости Карелии, по законодательству потребительскую корзину утверждают депутаты. Этот минимальный набор был утвержден постановлением Законодательного собрания республики Карелия. Но есть еще приказ Росстатата о методологии расчета потребительской корзины. Это делается для сравнительной оценки покупательской способности населения. В перечень входят 83 наименования товаров и услуг. В их числе не только товары повседневного спроса, но и, например, водка. Ее количество указано из расчета 10 литров в год на человека. В фиксированный набор входит и помывка в общественной бане — 52 раза в год.

Согласно разъяснениям Управления, прожиточный минимум, рассчитанный по прежней методике, мог ежеквартально меняться. Из-за сезонного снижения цен на продукты питания уменьшалась и стоимость потребительской корзины, а это автоматически приводило к снижению величины прожиточного минимума.

По новой методике прожиточный минимум на душу населения устанавливается сразу на целый год и зависит теперь не от стоимости потребительской корзины, а от прожиточного минимума по России и коэффициента региональной дифференциации, который для каждого региона устанавливает правительство России.

Подробнее о том, как теперь рассчитывается прожиточный минимум, читайте здесь.