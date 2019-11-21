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Новости. Происшествия
16:38, 21 Ноября 2019
фото: "Столица на Онего"

Психбольной избил полицейских в Карелии

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Сегежский суд направил на лечение мужчину, уличенного в применении насилия в отношении представителей власти, сообщили в Следкоме Карелии.

Следствием и судом установлено, что в июне сотрудники полиции в Сегеже обратили внимание на мужчину, который вел себя агрессивно в отделе полиции, куда прибыл для дачи объяснений в рамках проводимой проверки.

Сотрудники полиции предположили, что 33-летний мужчина находится в состоянии опьянения и потребовали от него прохождения медицинского освидетельствования.

Сегежанин сначала согласился с требованиями стражей порядка, но выйдя из отдела полиции на улицу, напал на полицейских и причинил им телесные повреждения различной тяжести.

Согласно заключению судебно-психиатрической экспертизы, мужчина страдает хроническим психическим расстройством и не может в настоящее время осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими.

В этой связи решением суда к мужчине применены принудительные меры медицинского характера, и он направлен на лечение в психиатрический диспансер.

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кир
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