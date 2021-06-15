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Психбольной в Карелии услышал голоса и исполосовал ножом своих маму с бабушкой

Новости. Криминал
08:05, 16 Июня 2021
фото: © Архив ТАСС/EPA/ALI AL

В Сегежском районе психически больной мужчина, услышав голоса в голове, напал с ножом на своих маму и бабушку, сообщили в прокуратуре Карелии.

Прокуратура Сегежского района направила в суд уголовное дело о покушении на убийство.

Как установлено в ходе предварительного следствия, зимой пьяный житель Сегежского района напал с ножом на членов своей семьи и нанес им несколько проникающих ранений.

Пострадавшие – мама и бабушка мужчины – остались живы благодаря подоспевшим на помощь соседям, которые обезоружили нападавшего и передали его сотрудникам полиции.

При нападении на родственников мужчина использовал три ножа, а свои действия он объяснил «голосами в голове».

В ходе следствия было установлено, что мужчина страдает хроническим психическим расстройством, которые не позволяет ему осознавать общественную опасность своих действий, в связи с чем уголовное дело направлено в суд с постановлением о применении в отношении лица принудительных мер медицинского характера.

В отношении гражданина избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, оценку его действиям в ближайшее время даст суд.

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