Психиатр объяснил причины осенней хандры

Американский психиатр рассказал, с чем связано появление осенне-зимней депрессии.

Врач-психиатр из Америки Хуссейн Кан рассказал изданию Western Mass News, почему появляется осенняя депрессия.

По словам эксперта, у пациентов депрессивные эпизоды могут повторяться примерно в одно и то же время каждый год. Сезонное аффективное расстройство сопровождается сонливостью и нехваткой энергии. «Большинство людей идут на работу, когда солнце еще не взошло, и возвращаются домой в темноте. Таким образом, многие люди живут с понедельника по пятницу без прямого солнечного света», — говорит Кан.

Лечить сезонное расстройство можно светотерапией и антидепрессантами. Психиатр отмечает, что с приходом солнца депрессия такого рода отступит как по расписанию.

Исследователи находят связь между сезонными расстройствами и COVID-19. «Мы обнаружили, что дети страдают от тревожности, депрессии, посттравматического стрессового расстройства и расстройства адаптации, и все это имеет связь с COVID-19», — пояснил психиатр.