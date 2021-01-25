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Психолог из Петрозаводска рассказала, как стать счастливым

Новости. Общество
16:59, 26 Января 2021
фото: © pixabay.com
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Медицинский психолог Юлия Щеголева поделилась советами, что нужно делать, чтобы стать счастливым человеком.

"Итак, счастье – это состояние человека, - говорит психолог. - Процесс перехода состояния счастья в состояние несчастья, и наоборот – неотъемлемая часть жизни и находится в руках самого человека. Уж если кто-то или что-то может повлиять на ваше счастье, то и вы тоже можете на него повлиять!"

Юлия Щеголева советует прислушаться к себе, а не жить желаниями других.

На практике часто приходится сталкиваться с несчастливыми людьми, которые живут чужими ценностями и удовлетворяют чужие потребности. "Мама очень хотела, чтобы я стала врачом! Я стала! Терпеть не могу свою работу!"; "Все друзья поступили, и я с ними"; "Уже давно не люблю жену, а куда деваться?"; "Выбрал науку, уже два года жалею об этом"; "Как съехать от родителей, они же не переживут!"; "Люблю рисовать, но нет времени на это".

Как решить эти и другие проблемы и стать счастливым, читайте здесь.

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Комментарии

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Изя
2021-01-26 17:51:25
Можно не читать , пиар голимый , не более того :)
елпидифор
2021-01-26 17:33:21
Какой бред! Начиная от понятия "медицинский психолог". Общество деградирует и правят в нем дилетанты.
Гость
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