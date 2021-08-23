Психолог помогла рецидивистам в колонии Карелии сформировать ценности жизни

В рамках акции «Жизнь» в исправительной колонии №1 в Сегежском районе психологи провели занятие с осужденными в технике коллажирования, сообщили в УФСИН Карелии.

Лишение человека свободы, его социальная изоляция — мощный фактор для изменения человеческого поведения, с которым не всегда удается справиться самостоятельно, отмечают психологи.

Для того, чтобы прожить, справиться, принять и перешагнуть свои негативные эмоции, осужденным необходима помощь специалиста, одним из таких людей в местах лишения свободы является психолог.

Психологи ФКУ ИК-1 используют в своей работе различные методы и техники оказания психологической помощи. Для работы с осужденными, находящимися в остром кризисном состоянии в первую очередь используются методы, позволяющей человеку выразить свои переживания, осознать внутренние причины волнующих его проблем, найти конструктивные решения в многообразии жизненных ситуаций.

Достаточно эффективна в таких ситуациях техника коллажирования. Например, в рамках занятия «Моя реальность, планы и мечты» удается проработать мысли, чувства, истинные цели и желания осужденного, а также отразить их в материальном мире. Казалось бы, всего несколько графических изображений, помогают наглядно отразить картину жизненных целей, смыслов человека, которую он обдуманно, шаг за шагом, рисует для себя.

«С каждым новым клиентом возникает индивидуальная история психологической работы, которая может длиться как месяц, так и несколько лет. Успех психологической работы с осужденным заключается в возможности его выхода в ресурсное состояние», — пояснила начальник психологической лаборатории Нонна Семичева.

УФСИН напоминает, что в учреждениях УФСИН России по Республике Карелия проходит Всероссийская акция «Жизнь», направленная на формирование у осужденных ценности жизни и профилактику деструктивного поведения. Для этого в подразделениях организовано проведение культурно-профилактических, информационно-просветительских мероприятий среди осужденных, подозреваемых и обвиняемых.