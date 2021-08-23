Реклама
ЦИК Карелии подготовила единую информацию о кандидатах в Госдуму
Сегодня 12:34
Граждане России, проживающие в Финляндии, смогут проголосовать на выборах в Госдуму
23.08.2021 12:57
На выборах в Карелии закончилась регистрация кандидатов (ВИДЕО)
22.08.2021 17:40
«Три дня в круглосуточном режиме практически на всех избирательных участках»
22.08.2021 14:56

Психолог помогла рецидивистам в колонии Карелии сформировать ценности жизни

Новости. Общество
16:35, 26 Августа 2021
фото: © УФСИН России по Республике Карелия

Новости партнеров

В рамках акции «Жизнь» в исправительной колонии №1 в Сегежском районе психологи провели занятие с осужденными в технике коллажирования, сообщили в УФСИН Карелии.

Лишение человека свободы, его социальная изоляция — мощный фактор для изменения человеческого поведения, с которым не всегда удается справиться самостоятельно, отмечают психологи.

Для того, чтобы прожить, справиться, принять и перешагнуть свои негативные эмоции, осужденным необходима помощь специалиста, одним из таких людей в местах лишения свободы является психолог.

Психологи ФКУ ИК-1 используют в своей работе различные методы и техники оказания психологической помощи. Для работы с осужденными, находящимися в остром кризисном состоянии в первую очередь используются методы, позволяющей человеку выразить свои переживания, осознать внутренние причины волнующих его проблем, найти конструктивные решения в многообразии жизненных ситуаций.

Достаточно эффективна в таких ситуациях техника коллажирования. Например, в рамках занятия «Моя реальность, планы и мечты» удается проработать мысли, чувства, истинные цели и желания осужденного, а также отразить их в материальном мире. Казалось бы, всего несколько графических изображений, помогают наглядно отразить картину жизненных целей, смыслов человека, которую он обдуманно, шаг за шагом, рисует для себя.

«С каждым новым клиентом возникает индивидуальная история психологической работы, которая может длиться как месяц, так и несколько лет. Успех психологической работы с осужденным заключается в возможности его выхода в ресурсное состояние», — пояснила начальник психологической лаборатории Нонна Семичева.

УФСИН напоминает, что в учреждениях УФСИН России по Республике Карелия проходит Всероссийская акция «Жизнь», направленная на формирование у осужденных ценности жизни и профилактику деструктивного поведения. Для этого в подразделениях организовано проведение культурно-профилактических, информационно-просветительских мероприятий среди осужденных, подозреваемых и обвиняемых.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
19.08.2021, 13:50
Налоговая служба Карелии дала разъяснения тем, кто собирает грибы и ягоды
24.08.2021, 07:25
Рабочие бежали с места аварии, повредив сети в Петрозаводске (ВИДЕО)
19.08.2021, 18:22
В Карелии три человека разбились насмерть на трассе «Кола»
20.08.2021, 07:38
Появились кадры с места смертельной аварии на трассе в Карелии, где погибли три человека (ФОТО)
22.08.2021, 12:38
Жительница поселка в Карелии переделала полдома под гостевой и за два месяца приняла 300 туристов
19.08.2021, 14:48
В Карелию идет холод

Чтиво

23.08.2021 14:00
Без политики
Сертификации товаров и услуг в Санкт-Петербурге
Как пройти сертификацию товаров и услуг в Санкт-Петербурге, этапы оформления свидетельства о госрегистрации и регистрационного удостоверения.
«Работа с деревом дает энергию»
23.08.2021 11:15
Как одиноким родителям получить выплату от государства 1
20.08.2021 00:15
архив чтиво

Медиа

Лучи Победы в Петрозаводске 2021
22.06.2021 09:59
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»