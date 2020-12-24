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Психолог рассказал о простых способах создать новогоднее настроение

Новости. Общество
19:10, 25 Декабря 2020
фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"
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Эксперт Татьяна Мишина поведала о том, как лучше всего подготовить себя к наступлению Нового года.

Уходящий год выдался сложным и энергозатратным. О том, как, утопая в суете и накопившейся усталости, не упустить волшебное предвкушение праздника и "поймать" новогоднее настроение, рассказала Татьяна Мишина, психолог семейного центра "Гелиос" департамента труда и социальной защиты населения города Москвы. 

Специалист считает, что начать подготовку к празднику нужно с украшения дома и елки. Кроме того, по мнению Татьяны Мишиной, подойти к оформлению и декорациям лучше творчески, вовлекая в атмосферный процесс всю семью. Об этом информирует РИА Новости.

"Хорошая идея — сделать самодельные новогодние игрушки. Это уникальное и неповторимое украшение можно сохранить на память как семейную реликвию. И даже начать собирать свою собственную коллекцию, год за годом пополняя ее новыми экземплярами. Поверьте, через десять-пятнадцать лет подросшие дети с умилением будут разглядывать свои ранние творческие работы, пробуждающие ассоциации с теплыми семейными праздниками", — объясняет психолог.

Подкрепить созданную новогоднюю атмосферу необходимо новогодними ароматами. Подобрав композицию запахов цитрусовых, ели, корицы и гвоздики, можно значительно улучшить настроение себе и своим близким.

Просмотр новогодних фильмов, мультфильмов и сказок по вечерам — это не только хороший способ настроиться на праздничную волну, но и отличный повод собраться всей семьей.

"Приобщите детей к хорошо знакомым и любимым фильмам из вашего детства или выберите новые, которые еще не видели сами. В любом случае совместный просмотр и обсуждение хорошего новогоднего фильма поднимет настроение и зарядит позитивом. Маленьким детям можно почитать на ночь новогодние сказки", — советует специалист.

Татьяна Мишина также предлагает вспомнить приятные моменты и события, рассматривая фотографии, детские поделки и рисунки, накопившиеся за прошедший год.

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