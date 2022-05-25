Психолог рассказала, как выпускникам Карелии оказать себе скорую помощь при стрессе на экзамене

Психолог Центра общественного здоровья Республики Карелия Арина Кушнерук поделилась методиками, помогающими побороть стресс на экзамене.

Сейчас для школьников началась горячая пора. С 19 мая стартовал основной период сдачи экзаменов для девятиклассников. Чуть позже начнутся испытания для одиннадцатиклассников. И сегодня нервничают все: выпускники, их родители и учителя.

Как отметила психолог Центра общественного здоровья Республики Карелия Арина Кушнерук, при стрессе можно и нужно оказывать скорую помощь. Специалисты рекомендуют использовать дыхательные техники. Можно сомкнуть ладони на лице и подышать. Техника глубокого дыхания помогает справиться с паникой и сфокусировать внимание.

«Суть такого метода в медленном вдохе и выдохе. Мы представляем, что насос или воздушный шарик у нас находится в области живота, можно сверху положить руку. Вдыхаем через нос, пытаемся надуть в первую очередь живот, а потом по мере продолжения вдоха у нас расширяется грудная клетка. Получается полноценный вдох. А затем мы делаем спокойный выдох через рот. Лучше потренироваться это делать дома, чтобы во время экзамена техника действительно помогла. Такие упражнения позволяют нейтрализовать первую эмоциональную реакцию стресса и включиться в ситуацию. Ведь бывают моменты ступора. Готовился, готовился, а на экзамене или у доски все забыл. Нужно подышать, успокоиться и продолжить работу», — рассказала психолог.

Еще один прием, который советуют использовать на экзамене специалисты, — нейтрализация мышечной реакции. Когда разворачивается реакция стресса, сразу напрягаются мышцы верхнего плечевого пояса, шеи. Для снятия мышечного напряжения можно взять бумагу и скомкать, покатать в руках, массируя пальцы, ручку. На экзамен, к сожалению, нельзя взять с собой экспандер. Но ребристый карандаш или ручка могут заменить этот тренажер.

Как правильно готовиться к экзамену? Чем может помочь школьнику его взрослое окружение? Подробнее читайте в материале «Скорая помощь при стрессе на экзаменах».