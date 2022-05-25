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Психолог рассказала, как выпускникам Карелии оказать себе скорую помощь при стрессе на экзамене

Новости. Общество
10:50, 26 Мая 2022
фото: © Александр Рюмин / ИТАР-ТАСС

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Психолог Центра общественного здоровья Республики Карелия Арина Кушнерук поделилась методиками, помогающими побороть стресс на экзамене.

Сейчас для школьников началась горячая пора. С 19 мая стартовал основной период сдачи экзаменов для девятиклассников. Чуть позже начнутся испытания для одиннадцатиклассников. И сегодня нервничают все: выпускники, их родители и учителя.

Как отметила психолог Центра общественного здоровья Республики Карелия Арина Кушнерук, при стрессе можно и нужно оказывать скорую помощь. Специалисты рекомендуют использовать дыхательные техники. Можно сомкнуть ладони на лице и подышать. Техника глубокого дыхания помогает справиться с паникой и сфокусировать внимание.

«Суть такого метода в медленном вдохе и выдохе. Мы представляем, что насос или воздушный шарик у нас находится в области живота, можно сверху положить руку. Вдыхаем через нос, пытаемся надуть в первую очередь живот, а потом по мере продолжения вдоха у нас расширяется грудная клетка. Получается полноценный вдох. А затем мы делаем спокойный выдох через рот. Лучше потренироваться это делать дома, чтобы во время экзамена техника действительно помогла. Такие упражнения позволяют нейтрализовать первую эмоциональную реакцию стресса и включиться в ситуацию. Ведь бывают моменты ступора. Готовился, готовился, а на экзамене или у доски все забыл. Нужно подышать, успокоиться и продолжить работу», — рассказала психолог.

Еще один прием, который советуют использовать на экзамене специалисты, — нейтрализация мышечной реакции. Когда разворачивается реакция стресса, сразу напрягаются мышцы верхнего плечевого пояса, шеи. Для снятия мышечного напряжения можно взять бумагу и скомкать, покатать в руках, массируя пальцы, ручку. На экзамен, к сожалению, нельзя взять с собой экспандер. Но ребристый карандаш или ручка могут заменить этот тренажер.

Как правильно готовиться к экзамену? Чем может помочь школьнику его взрослое окружение? Подробнее читайте в материале «Скорая помощь при стрессе на экзаменах».

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