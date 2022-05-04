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Психолог рассказала, сколько нужно отдыхать, чтобы забыть о работе

Новости. Общество
00:10, 11 Мая 2022
фото: © Валерий Матыцин / ТАСС

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Специалист объяснила, как можно отдохнуть быстрее.

Кандидат психологических наук Светлана Колосова рассказала, сколько нужно времени, чтобы отдохнуть от работы. Об этом сообщает сетевое издание Радио Комсомольская Правда.

По словам специалиста, отвлечься от мыслей о своих обязанностях можно в течение трех дней. Если же говорить о полноценном отдыхе, то потребуется около трех недель. Срок будет зависеть от насыщенности досуга.

«Чтобы точно отдохнуть, нужно как минимум от десяти дней до двух недель. И важно менять род деятельности во время отдыха. Если просто лежать на пляже, то полноценный отдых займет три недели. А если при этом нарисовать картину, то отдохнуть получится в два раза быстрее», — пояснила Колосова в эфире радио Sputnik.

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