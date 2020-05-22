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Психологи Карелии готовы помочь страдающим во время самоизоляции родителям

Новости. Общество
09:45, 23 Мая 2020
фото: © Fotolia / kieferpix
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В Карелии психологи консультационных центров обещают избавить от стресса родителей, уставших жить в режиме самоизоляции.

Консультации для родителей в дистанционном режиме ведут психологи Центра диагностики и консультирования в рамках федерального проекта "Поддержка семей, имеющих детей".

Специалисты готовы помочь жителям, испытывающим тревогу и стресс в период пандемии коронавируса.

"В настоящее время мы все испытываем стресс в условиях самоизоляции. Мы только недавно думали, что управляем своей жизнью, у нас были планы на ближайшую неделю, месяц и даже год, но пандемия коронавируса - это еще одно доказательство того, что мы живем в мире постоянных перемен. В ситуации неопределенности у родителей есть все основания для утраты душевного равновесия. Как организовать детей, их обучение?  Как не раздражаться от постоянного нахождения в четырех стенах? Как реагировать на негативную информацию и снизить тревогу?", - говорится в сообщении авторов проекта.

Родители имеют возможность бесплатно  получить психологическую консультацию специалистов ГБОУ РК "Центр диагностики и консультирования".

Обращения принимаются по телефону 8(8142) 78-43-87 в рабочие дни с 9.00 до 16.00. Более подробная информация о федеральном проекте "Поддержка семей, имеющих детей" размещена здесь.

Ранее сообщалось, что в России хотят законодательно установить понятие "самоизоляция".

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