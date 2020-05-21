В России хотят законодательно установить понятие "самоизоляция"

В Совете Федерации хотят дать легальное определение понятию самоизоляции, предусмотреть порядок установления такого режима и пределы полномочий регионов в этой сфере.

Соответствующая инициатива содержится в предложениях комитета верхней палаты по конституционному законодательству, пишет издание "РИА Новости".



Авторы хотят внести ее в перечень мероприятий по совершенствованию закона "в связи с реализацией мер, направленных на функционирование экономики и социальной сферы в новых условиях".

Как пояснила первый зампред комитета Ирина Рукавишникова, необходимо установить на будущее "правила игры", понятные, взвешенные и максимально учитывающие все имеющиеся ресурсы и интересы.



"В связи с пандемией все меры принимались, что называется, с колес, вопросы самоизоляции граждан в нашем законодательстве не прописаны. Проходить всю обычную процедуру законотворчества в этих условиях означало рисковать жизнью и здоровьем огромного количества россиян. Все это делалось впервые, но от подобных ситуаций мы, к сожалению, не застрахованы", – заявила она.

Изменения могут затронуть закон "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера".