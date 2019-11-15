Птицы продолжают падать в Сегеже. Новые ФОТО

Жители города на севере Карелии продолжают находить мертвых пернатых.

Жительница Сегежи Наталья Пастушенко прислала в редакцию "Столицы на Онего" новые снимки с пернатыми, которые продолжают погибать в городе после зловонного тумана.

"Мы сейчас ждем заключение по птицам, трех отнесли в четверг на анализы в ветеринарию. На данный момент выбросов нет, но птицы продолжают падать. Население отходит от паники, но когда руководство комбината сказали, что выбросов не было, все дружно посмеялись", - рассказал Наталья Пастушенко.

Напомним, как стало известно "Столице на Онего", технический директор Сегежского ЦБК Дмитрий Бобков сегодня на экстренном заседании комиссии по ГО и ЧС в администрации Сегежского района заявил, что ни аварий, ни выбросов на комбинате не было. В настоящий момент на предприятии лабораторией проводятся проверки комбината и определяется уровень вредного воздействия на окружающую среду, сообщили в правительстве республики.

О тумане, опустившимся на город, и его последствиях рассказали жители Сегежи в соцсетях. Они также направили обращение с просьбой разобраться в ситуации в администрации президента.