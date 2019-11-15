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Новости. Общество
14:59, 15 Ноября 2019
фото: © Наталья Пастушенко

Птицы продолжают падать в Сегеже. Новые ФОТО

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Жители города на севере Карелии продолжают находить мертвых пернатых.

Жительница Сегежи Наталья Пастушенко прислала в редакцию "Столицы на Онего" новые снимки с пернатыми, которые продолжают погибать в городе после зловонного тумана.

"Мы сейчас ждем заключение по птицам, трех отнесли в четверг на анализы в ветеринарию. На данный момент выбросов нет, но птицы продолжают падать. Население отходит от паники, но когда руководство комбината сказали, что выбросов не было, все дружно посмеялись", - рассказал Наталья Пастушенко.

Напомним, как стало известно "Столице на Онего", технический директор Сегежского ЦБК Дмитрий Бобков сегодня на экстренном заседании комиссии по ГО и ЧС в администрации Сегежского района заявил, что ни аварий, ни выбросов на комбинате не было. В настоящий момент на предприятии лабораторией проводятся проверки комбината и определяется уровень вредного воздействия на окружающую среду, сообщили в правительстве республики.

О тумане, опустившимся на город, и его последствиях рассказали жители Сегежи в соцсетях. Они также направили обращение с просьбой разобраться в ситуации в администрации президента.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
zanoza
2019-11-15 15:10:02
Когда уже будет информация по итогам лабораторных исследований? Неужели эта процедура занимает столько времени? Или не знают как всё преподнести населению чтобы паники не было?
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