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Новости. Общество
19:40, 17 Июня 2019
фото: РИА Новости / Евгения Новоженина

Пугачева начала обустройство собственной могилы

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Алла Пугачева выбрала место для собственной могилы.

Звезда купила участок земли на Кузьминском кладбище. Алла Пугачева решила, что ее последнее пристанище будет находиться рядом с захоронением брата, пишет издание "Дни.ру". 

Для обустройства могилы Примадонна уже наняла специалистов. Планируется возведение фамильного склепа, где может быть использован семейный герб или даже вензель – такой же, как на фасаде замка певицы.

К слову, Пугачева не единственная знаменитость, которая озаботилась о своем будущем захоронении. Звезда 90-х, певец Шура тоже купил место на кладбище и заказал двухдверный гроб. 

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Комментарии

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Неравнодушный
2019-06-17 19:56:28
Не нужна нам её могила. Пусть песню новую споёт.
Гость
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