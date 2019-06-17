Пугачева начала обустройство собственной могилы

Алла Пугачева выбрала место для собственной могилы.

Звезда купила участок земли на Кузьминском кладбище. Алла Пугачева решила, что ее последнее пристанище будет находиться рядом с захоронением брата, пишет издание "Дни.ру".

Для обустройства могилы Примадонна уже наняла специалистов. Планируется возведение фамильного склепа, где может быть использован семейный герб или даже вензель – такой же, как на фасаде замка певицы.

К слову, Пугачева не единственная знаменитость, которая озаботилась о своем будущем захоронении. Звезда 90-х, певец Шура тоже купил место на кладбище и заказал двухдверный гроб.