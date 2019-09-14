Пугачева показала, какой ее видит Галкин по утрам

В кадре исполнительница запечатлена в кружевном пеньюаре.

Ранее народная артистка показала свое "ночное" селфи. На этот раз решила продемонстрировать, какой по утрам ее видит супруг Максим Галкин, сообщает Cosmopolitan.

Поклонники порадовались возможности увидеть свою любимицу в домашней обстановке. Многие обратили внимание, что Примадонна позировала с макияжем. Подписчики отметили, что с утра певица выглядит бодрой и свежей.

"С добрым утром!" — написала Алла в Instagram.