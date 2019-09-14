Пугачева показала, какой ее видит Галкин по утрам

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В кадре исполнительница запечатлена в кружевном пеньюаре.
Ранее народная артистка показала свое "ночное" селфи. На этот раз решила продемонстрировать, какой по утрам ее видит супруг Максим Галкин, сообщает Cosmopolitan.
Поклонники порадовались возможности увидеть свою любимицу в домашней обстановке. Многие обратили внимание, что Примадонна позировала с макияжем. Подписчики отметили, что с утра певица выглядит бодрой и свежей.
"С добрым утром!" — написала Алла в Instagram.
Все главное - здесь: #stolicaonego
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