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Новости. Общество
21:51, 14 Сентября 2019
фото: globallookpress.com

Пугачева показала, какой ее видит Галкин по утрам

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В кадре исполнительница запечатлена в кружевном пеньюаре.

Ранее народная артистка показала свое "ночное" селфи. На этот раз решила продемонстрировать, какой по утрам ее видит супруг Максим Галкин, сообщает Cosmopolitan.

Поклонники порадовались возможности увидеть свою любимицу в домашней обстановке. Многие обратили внимание, что Примадонна позировала с макияжем. Подписчики отметили, что с утра певица выглядит бодрой и свежей.

"С добрым утром!" — написала Алла в Instagram.

instagram.com/alla_orfey

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