Пункт пропуска на границе Карелии и Финляндии перешел на "летнее время"

Автомобильный пункт "Люття" изменил режим работы из-за перехода Финляндии на "летнее время".

С 31 марта в связи с переходом Финляндии на "летнее время" международный автомобильный пункт пропуска через государственную границу России "Люття" будет работать с 7.30 до 21.30 по московскому времени, сообщается на сайте "64 параллель".