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Пункт пропуска в Карелии будет принимать у иностранцев электронные визы

Новости. Общество
09:17, 28 Января 2021
фото: Артур Парфенчиков / ВК
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Глава Карелии Артур Парфенчиков заявил, что иностранцы смогут въехать в республику по электронным визам через пункт пропуска "Вяртсиля".

Председатель российского правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение, в соответствии с которым в перечень пунктов пропуска, через которые иностранные граждане могут въехать на территорию РФ по электронной визе, включен МАПП "Вяртсиля". Об этом у себя в соцсети сообщил Артур Парфенчиков.

"Мы ставили задачу добиться, чтобы наша республика наряду с другими пилотными регионами, такими как Калининград, Владивосток, Санкт-Петербург и Ленинградская область, могла принимать иностранных туристов по электронной визе. Теперь это можно сделать в пункте пропуска "Вяртсиля", одном из крупнейших на Северо-Западе. Он имеет все необходимое оборудование, то есть, технически полностью готов к нововведению. Следующий шаг – пункт пропуска "Люття" в Костомукше. Что касается нашего самого северного МАПП "Суоперя" в Лоухском районе, то там еще предстоит выполнить необходимые подготовительные работы, они запланированы на текущий год", - заявил Парфенчиков.

По оценке губернатора, возможность для иностранцев попасть в Карелию по электронным визам "будет способствовать расширению внешнеэкономических связей Карелии, увеличению туристического потока в республику, положительно скажется на развитии туристского бизнеса".

Ранее сообщалось, что в Финляндии могут ужесточить ограничения на границе из-за нового штамма коронавируса.

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