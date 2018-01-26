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Новости. Экономика
14:26, 26 Января 2018

Пункты пропуска в Карелии перегружены, заявили в таможне

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Карельская таможня зафиксировала многократное превышение пропускной способности на двух пунктах пропуска в республике.

"Пункты пропуска у нас, в общем-то, перегружены",- заявила на сегодняшней пресс-конференции начальник службы организации таможенного контроля Карельской таможни Янина Малиновская.

По данным карельской таможни, фактическая пропускная способность МАПП "Вяртсиля" превышена более чем в три раза по транспортным средствам. Проект данного пункта пропуска не предусматривал нынешний поток транспорта.

МАПП "Люття" также испытывает перегрузку.

Подробности – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

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Комментарии

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dgin
2018-01-26 14:33:03
Шо такое то , олигархи сваливают что ли ???
Гость
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