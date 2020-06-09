Пункты весового контроля появятся в четырех районах Карелии

На дорогах продолжается обустройство автоматизированных пунктов весового и габаритного контроля, сообщили в Минтрансе Карелии.

Мероприятия проводятся на трассе "Крошнозеро – Эссойла", 76-м километре дороги "Шуйская – Гирвас", 36-м километреавтодороги "Олонец – Питкяранта – Леппясилта". Аналогичные работы в июле будут идти на 134-м километре дороги "Олонец – Питкяранта – Леппясилта".

Затем специалисты приступят к монтажу оборудования, размещению датчиков контроля в дорожном покрытии, установке опор освещения.

Строительство автоматических комплексов проводится в Карелии по нацпроекту "Безопасные и качественные дороги".



В прошлом году четыре таких объекта уже установлены на республиканских трассах.



"Умные" стационарные пункты позволяют контролировать трафик и соблюдение весогабаритных нормативов, фиксировать нарушения, а также помогают сберечь дорожное полотно от излишней нагрузки и снизить аварийность на дорогах. Кроме того, в состав каждого комплекса входит система метеостанций.