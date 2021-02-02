Пункты выдачи AliExpress появятся в России

Российское подразделение AliExpress и "Связной" запускают в тестовом режиме совместные пункты выдачи в Москве и Казани, после чего планирует распространить этот опыт по всей России.

Об этом сообщили "Ведомостям" в пресс-службе ритейлера.

Совместные пункты выдачи Связной*AliExpress ориентированы на выдачу посылок из интернет-магазина svyaznoy.ru и самого онлайн-ритейлера. Кроме того, клиенты смогут приобрести в магазинах нового формата телефоны, аксессуары, планшеты и прочую электронику от компании "Связной" и воспользоваться другими услугами. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".