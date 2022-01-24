Пуск новой электромагистрали в Карелии позволит снять ограничения для развития промышленности региона

Компания «Россети» завершила строительство новой электромагистрали, связывающей энергосистемы Карелии, Ленинградской и Мурманской областей, что позволит снять ограничения поставок электроэнергии для карельской промышленности.

Торжественная церемония открытия электромагистрали прошла сегодня на территории подстанции «Петрозаводск». Символическую кнопку запуска нажали министр энергетики России Николай Шульгинов, глава Республики Карелия Артур Парфенчиков и генеральный директор ПАО «Россети» Андрей Рюмин.

По словам главы Минэнерго, в рамках проекта было построено 1,1 тыс. километров линий электропередачи, которые проходят по территории Мурманской области, Республики Карелия и Ленинградской области параллельно старой электромагистрали, созданной более 30 лет назад. Кроме того, построены новые распределительные пункты и модернизированы действующие подстанции. Общий объем инвестиций группы «Россети» превысил 59 млрд рублей.

«Повышение пропускной способности транзита позволило обеспечить полноценную работу мурманской генерации в интересах потребителей сразу нескольких регионов, снять системные риски для надежного электроснабжения территорий с населением более 3 млн человек. Также благодаря новой инфраструктуре в энергосистемах Карелии и Ленинградской области заметно увеличится доля низкоуглеродной энергетики», – отметил генеральный директор ПАО «Россети» Андрей Рюмин.

Пропускной способности существовавшей ранее линии было недостаточно для полноценного использования мощностей Кольской атомной электростанции и гидроэлектростанций Мурманской области. Теперь эта проблема решена, в том числе, благодаря поддержке руководства Карелии, отметил Николай Шульгинов.

По словам главы республики Артура Парафенчикова, запуск электромагистрали позволит устранить одну из причин, тормозивших развитие промышленности республики – недостаток электроэнергии.

«У нас возникали ситуации, когда мы испытывали дефицит электроэнергии. Наши крупные предприятия, которым мы оказываем поддержку, в том числе, такие как новая Онежская судоверфь, «Амкодор», «Петрозаводскмаш» и другие предприятия, сталкивались с этой проблемой. Сейчас она практически решена. Мощности у нас сегодня есть, и их нехватка больше не будет тормозить реализацию планов развития промышленности на территории республики», - сказал глава региона.

Также он отметил, что в числе подрядных организаций, принимавших участие в строительстве и реконструкции электросетевых объектов, принимали участие карельские предприятия, были созданы новые рабочие места, увеличились поступления в бюджет региона.

После церемонии запуска электромагистрали состоялась рабочая встреча главы Карелии с министром энергетики РФ и генеральным директором ПАО «Россети», на которой обсуждались вопросы дальнейшего развития электросетевого комплекса республики.