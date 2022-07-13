«Пускай девушки рожают!»: экскурсии в Перинатальный центр организованы в Петрозаводске

Просветительский проект под кураторством общества «Знание» стартовал в Карелии.

В рамках проекта для жителей республики организованы экскурсии по новым предприятиям и социальным объектам региона.

В Петрозаводске в маршрут экскурсий включены камнеобрабатывающий технопарк «Южная промзона», завод лесозаготовительной техники «Амкодор-Онего», Перинатальный центр, новая школа на Древлянке и ряд других объектов.

«Перинатальный центр восхищает! Пускай девушки рожают — чтобы нас побольше было!», - поделилась впечатлениями петрозаводчанка Лидия Васильева.

Подробнее об этом проекте читайте здесь.