«Пускай девушки рожают!»: экскурсии в Перинатальный центр организованы в Петрозаводске

Просветительский проект под кураторством общества «Знание» стартовал в Карелии.
В рамках проекта для жителей республики организованы экскурсии по новым предприятиям и социальным объектам региона.
В Петрозаводске в маршрут экскурсий включены камнеобрабатывающий технопарк «Южная промзона», завод лесозаготовительной техники «Амкодор-Онего», Перинатальный центр, новая школа на Древлянке и ряд других объектов.
«Перинатальный центр восхищает! Пускай девушки рожают — чтобы нас побольше было!», - поделилась впечатлениями петрозаводчанка Лидия Васильева.
Подробнее об этом проекте читайте здесь.
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