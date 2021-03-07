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"Пусть глаза светятся от счастья": Шандалович поздравил женщин Карелии с 8 марта (ВИДЕО)

Новости. Общество
10:32, 08 Марта 2021
фото: официальная страница Законодательного собрания Карелии Вконтакте
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Председатель парламента Карелии Элиссан Шандалович записал видеопоздравление прекрасной половине населения республики с Международным женским днем.

Видеоролик размещен на официальной странице Законодательного собрания Карелии Вконтакте.

"Природа наделила вас удивительным талантом добиваться блестящих результатов на производстве и в бизнесе, в науке и в политике, в искусстве и просвещении...", - отметил спикер парламента.

"Пусть ваши сердца переполняет радость, а глаза всегда светятся от счастья...", - добавил Элиссан Шандалович.

 

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Комментарии

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