"Пусть глаза светятся от счастья": Шандалович поздравил женщин Карелии с 8 марта (ВИДЕО)

Председатель парламента Карелии Элиссан Шандалович записал видеопоздравление прекрасной половине населения республики с Международным женским днем.

Видеоролик размещен на официальной странице Законодательного собрания Карелии Вконтакте.

"Природа наделила вас удивительным талантом добиваться блестящих результатов на производстве и в бизнесе, в науке и в политике, в искусстве и просвещении...", - отметил спикер парламента.

"Пусть ваши сердца переполняет радость, а глаза всегда светятся от счастья...", - добавил Элиссан Шандалович.