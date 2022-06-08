«Пусть служат»: выпускников Педколледжа Петрозаводска забирают в армию, не дав получить дипломы

Вчерашних учащихся Петрозаводского педагогического колледжа отправляют в армию, не дав получить диплом об образовании.

В редакцию «Столицы на Онего» обратился петрозаводчанин и рассказал, что завтра, 29 июня, его сын — 20-летний выпускник Педколледжа Петрозаводска, отделения «физвос», должен получать диплом об образовании, но сделать этого не сможет, так как его забирают в армию уже сегодня.

«Сыну прислали повестку, что он должен явиться на призывной пункт 27 июня. Так вот, в пятницу, 24 июня, он защищал диплом, но диплома еще не получил. Со вчерашнего дня сидит на призывном пункте, сегодня, 28 июня, вроде определилось, куда отправят служить. А дипломы выдают завтра! Он об этом там говорил, и они же (военные — ред.) должны понимать, что человек должен получить диплом об образовании, раз отучился и все сдал!» — возмутился отец призывника.

Петрозаводчанин признался, что кроме как в СМИ он больше никуда не обращался.

«Против закона не пойдешь, у нас все решает власть», — сказал звонивший.

Тем временем, по его словам, таких, как его сын, на призывном пункте немало.

«Сколько точно, не скажу, но знаю, что двоих ребят, тоже выпускников Педколледжа, уже вчера, 27 июня, отправили под Архангельск. Служить идут на год, срочниками. Надеюсь, так и будет», — сообщил отец призывника.

Редакция попросила военкома Карелии Андрея Артемьева ответить на вопрос: почему выпускников Педколледжа забирают в армию, не дав получить дипломы, ведь цена вопроса — один день: 29 июня выдача документов об образовании — 30-го отъезд на службу.

Военком Артемьев ответил: «Потому что это армия! Потому что они предназначены туда, куда предназначены. Потому что закон четко трактует: не свыше срока освоения основных образовательных программ. Основные образовательные программы они освоили. Пусть служат!»

Напомним, что в минувший понедельник, 27 июня, на совещании в администрации города военный комиссар Петрозаводска Владимир Кудрик заявил, что военнослужащих срочной службы не отправят на Украину.