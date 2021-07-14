Путевки в Турцию для жителей Карелии дважды подешевели в июле

Стоимость путевок в Турцию для жителей Карелии снова снизилась в середине июля - это произошло второй раз за месяц.

Такой вывод следует из результатов проведенного Карелиястатом мониторинга потребительских цен за период с 6 по 12 июля.

Средняя стоимость путевки в Турцию составляет 30,9 тыс. рублей на человека. В начале июля эта сумма была выше — 33,6 тыс., в конце июня — 36,6 тыс. рублей. В данных мониторинга не указана продолжительность тура. Какие требования предъявляются к российским туристам в Турции, читайте в интернет-газете «Вести Карелии».