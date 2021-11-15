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Пути к детсадам и школам завалены снегом в Петрозаводске

Новости. Общество
11:15, 02 Декабря 2021
фото: © «Столица на Онего»

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Городские власти недовольны качеством уборки от снега подъездных путей к детским садам и школам.

Сегодня утром проведен мониторинг у детских садов и школ города. Если территории образовательных организаций приведены в порядок, то подъездные пути к ним убраны от снега недостаточно. Об этом заявила председатель комитета социального развития мэрии Петрозаводска Наталья Кармазина на заседании оперштаба по уборке снега. Администрация обратилась к представителям управляющих организаций и к компании «ТехРент» с просьбой обратить особое внимание на эти участки.  Заседание было посвящено состоянию дворов и подъездов к социальным объектам. Участниками встречи стали представители управляющих организаций и Госкомитета по строительному, жилищному и дорожному надзору Карелии.

По информации Госкомитета по строительному, жилищному и дорожному надзору, инспекторы ведомства проводят рейды по всему городу. В том числе отрабатываются поступившие в госкомитет обращения граждан. Управляющим организациям, не предпринявшим мер к уборке придомовых территорий, грозят штрафы. Представители управляющих компаний, в свою очередь, попросили коллег не складировать убранный снег на территориях соседних домов.

Ранее сообщалось, что власти Петрозаводска создали оперштаб по уборке города после снегопада.

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Комментарии

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Вапр
2021-12-02 12:44:38
А, вот в Советские времена, сколько я помню, и оперативных штабов не формировали по уборке снега и сам снег убирали вовремя..., и мэры на самокатах не катались, и в ДТП не попадали...Куда катиться мир, и ЧС по данному погодному поводу не объявляли?
Аркадий бро
2021-12-02 12:12:19
Ну, теперь из онлайн наблюдений будут "отслеживать" недостатки в уборке города, потом "онлайн лопатами" чистить снег, а результат мы знаем: штрафы,которые уйдут " кому то", и ожидание мая месяца? Или как?
Валентин_Генрихович Либерзон
2021-12-02 12:02:22
зато у правительства и ЗС вылизано.

Дети сами пусть откапываются. Чинушам надо заплату получать
Hовый
2021-12-02 11:40:49
Перехватили инициативу ныть у вечно недовольной либеральной тусовки :)
Гость
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