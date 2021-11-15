Пути к детсадам и школам завалены снегом в Петрозаводске

Городские власти недовольны качеством уборки от снега подъездных путей к детским садам и школам.

Сегодня утром проведен мониторинг у детских садов и школ города. Если территории образовательных организаций приведены в порядок, то подъездные пути к ним убраны от снега недостаточно. Об этом заявила председатель комитета социального развития мэрии Петрозаводска Наталья Кармазина на заседании оперштаба по уборке снега. Администрация обратилась к представителям управляющих организаций и к компании «ТехРент» с просьбой обратить особое внимание на эти участки. Заседание было посвящено состоянию дворов и подъездов к социальным объектам. Участниками встречи стали представители управляющих организаций и Госкомитета по строительному, жилищному и дорожному надзору Карелии.

По информации Госкомитета по строительному, жилищному и дорожному надзору, инспекторы ведомства проводят рейды по всему городу. В том числе отрабатываются поступившие в госкомитет обращения граждан. Управляющим организациям, не предпринявшим мер к уборке придомовых территорий, грозят штрафы. Представители управляющих компаний, в свою очередь, попросили коллег не складировать убранный снег на территориях соседних домов.

Ранее сообщалось, что власти Петрозаводска создали оперштаб по уборке города после снегопада.