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Путин дал поручение по внедрению упрощенной процедуры банкротства граждан

Новости. Общество
16:46, 09 Сентября 2020
фото: pixabay
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Президент России Владимир Путин поручил обеспечить простоту и доступность упрошенной процедуры внесудебного банкротства граждан и при необходимости откорректировать закон.

Об этом он заявил на совещании с членами правительства с участием главы Минэкономразвития Максима Решетникова.

Трансляцию совещания вёл телеканал "Россия 24".

"Нужно обеспечить доступность и простоту для граждан использования этого нормативного акта и посмотреть, как работает все это на практике. При необходимости, может, внести какие-то коррективы. Я вас прошу и ваше ведомство этим заняться", - сказал президент.

31 июля Путин подписал закон позволяющий гражданам, долговые обязательства которых составляют от 50 до 500 тыс. рублей, становиться банкротами во внесудебном порядке.

Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гриша
2020-09-09 17:54:37
Жаль что он мало вникает в то что подписывает или даёт поручения...
Тот ,кто понял , конечно, ясно догадывается об очередной пустышке "законе", по сути , для бичей или бомжей, которые ,задолжав крупные суммы или набрав кредитов,не имеют ни заработка, ни пенсии, ничего, но могут обратиться о списании,хотя и там возникнуть вопросы могут об оконченной судопроизводстве...
Всё напоминает "помощь" о "рассрочке" для пенсионеров, абсолютная чушь и непонятная для них "игра в кошки мышки"?!?

Вм
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