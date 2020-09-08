Путин дал поручение по внедрению упрощенной процедуры банкротства граждан

Президент России Владимир Путин поручил обеспечить простоту и доступность упрошенной процедуры внесудебного банкротства граждан и при необходимости откорректировать закон.

Об этом он заявил на совещании с членами правительства с участием главы Минэкономразвития Максима Решетникова.

Трансляцию совещания вёл телеканал "Россия 24".

"Нужно обеспечить доступность и простоту для граждан использования этого нормативного акта и посмотреть, как работает все это на практике. При необходимости, может, внести какие-то коррективы. Я вас прошу и ваше ведомство этим заняться", - сказал президент.

31 июля Путин подписал закон позволяющий гражданам, долговые обязательства которых составляют от 50 до 500 тыс. рублей, становиться банкротами во внесудебном порядке.

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