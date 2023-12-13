Путин: надо способствовать продвижению региональных брендов

Президент России отвечает на вопросы жителей регионов.

Во время прямой линии Владимир Путин отметил, что нужно способствовать продвижению региональных брендов. По его словам, к поддержке российских брендов надо привлечь как федеральные, так и региональные структуры.

«Это разнообразит наш рынок, сделает его интересным и более привлекательным для потребителя. У нас в регионах есть чем гордиться», – сказал Президент России.

Карельские предприниматели могут заявить о себе на федеральном уровне. Прием заявок на конкурс «Знай наших», организованный по поручению Президента Российской Федерации, продлится до 15 января 2024 года.

Победители конкурса смогут получить федеральные меры поддержки, такие как продвижение на маркетплейсах, обучающие программы, членство в бизнес-объединениях, индивидуальные встречи с бизнес-экспертами, бесплатное участие в крупных мероприятиях, продвижение в медиа.