Путин наградил орденом мастера резьбы по кости из Карелии

Президент РФ наградил мастера резьбы по кости Владимира Баландина орденом «За заслуги в культуре и искусстве», сообщили власти Карелии.

По указу президента России мастер резьбы по кости Владимир Баландин награжден орденом «За заслуги в культуре и искусстве».



Награда присуждена за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность.



Владимир Баландин - художник народного промысла, один из лучших мастеров резьбы по кости. С 1982 года живет и работает в Карелии. Он заслуженный художник России, заслуженный деятель искусств республики, участник всероссийских и зарубежных выставок. 12 работ мастера находятся в коллекции Русского музея.



Также в соответствии с указом президента медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награждена судья Верховного суда Карелии Раиса Тарасова. Госнаграда ей присвоена за заслуги в укреплении законности, защите прав и интересов граждан, многолетнюю добросовестную работу.