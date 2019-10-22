Путин наградил орденом семейную пару из Карелии

Супругам из Карелии вручили орден "Родительская слава"

На официальном интернет-портале правовой информации сообщается, что Указом президента РФ от 21 октября семья Рындиных – Алексей и Надежда – награждены орденом "Родительская слава".

Награда вручена за заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей.