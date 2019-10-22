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Новости. Общество
16:11, 22 Октября 2019
фото: источник https://www.altairegion22.ru

Путин наградил орденом семейную пару из Карелии

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Супругам из Карелии вручили орден "Родительская слава"

На официальном интернет-портале правовой информации сообщается, что Указом президента РФ от 21 октября семья Рындиных – Алексей и Надежда – награждены орденом "Родительская слава".

Награда вручена за заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Жорж
2019-10-22 18:11:42
Только что закончилась по НТВ программа про ДНК, ток шоу, где на самом деле находят дети родителей своих , которые их бросили в России, оставив в роддомах.
Сегодня сестра и брат вывезенные в Нидерланды около 30 лет назад нашли своих биологических мам, история ужасная,но бросается в глаза какие дети добрые, умные и очень рады встретиться с теми кто дал им жизнь, в отличии от наших матерей,одна алкашка , вторая пыталась изобразить мол ничего не. знаю о сыне и ушла с программы. вот что мы построили за совок такой? где родившей ребёнка приходится выживать?!
И показали как ребята живут в Голландии, без всяких грамот и медалей, просто великолепно!!! И они не считаются богатыми там, их родители не депутаты или крупные чиновники, просто работающие люди....
За Державу обидно!!!
новый
2019-10-22 17:01:56
Бюджет, дело не в себестоимости собственно изделия. Это правительственная награда, а значит как минимум ветеран труда федерального значения при выходе на пенсию гарантирован. Про остальное не знаю. Может тоже есть какое материальное обеспечение
бюджет
2019-10-22 17:26:03
новый, ну, конечно, 700 р. ветерану лучше чем 1 млн. реальных рублей! Все железяками и бумажками задаривают! Конкретные рубли лучше звучат!
zanoza
2019-10-22 17:01:31
Не честно,разве только одна семья в Карелии укрепляет институт семьи и воспитывает детей, таких семей гораздо больше.
бюджет
2019-10-22 16:34:10
Себестоимость этого ордена рублей 200-250, лучше 1 млн. Рублей. Будет честнее!
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