Путин наградил ученого из Карелии

Президент России Владимир Путин вручил знак о присвоении звания "Заслуженный деятель науки РФ" научному сотруднику Карельского научного центра РАН Ирме Муллонен.

Церемония вручения государственных наград прошла в Екатерининском зале Кремля 27 ноября.

"Среди награжденных государственными наградами – доктор филологических наук, профессор, главный научный сотрудник сектора языкознания ФГБУ Института языка, литературы и истории Карельского научного центра Российской академии наук Ирма Ивановна Муллонен", - рассказали в пресс-службе правительства Карелии.

Почетное звание ей присвоено за заслуги в развитии науки и многолетнюю добросовестную работу.

Ирма Муллонен родилась в Петрозаводске в 1956 году. Является российским ученым-лингвистом, долгое время была директором Института языка, литературы и истории Карельского научного центра РАН. Сейчас является главным научным сотрудником Сектора языкознания Института языка, литературы и истории КарНЦ РАН