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Путин назначил судей в районные и городские суды Карелии

Новости. Общество
14:54, 15 Сентября 2020
фото: © Алексей Майшев/ТАСС
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Указ о назначениях был подписан 14 сентября 2020 года.

Председателем Пудожского районного суда на ближайшие шесть лет назначен Сергей Копин.

Судьей Олонецкого районного суда стал Иван Курсов.

В Костомукшском городском суде также произошла смена кадров –заместителем председателя суда назначен Михаил Сахошко.

А заместителем председателя Кондопожского городского суда назначена Маргарита Бахорин.

Информация о смене кадров появилась на официальных сайтах судов.

Ранее сообщалось, что новый судебный участок появится в Петрозаводске.

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