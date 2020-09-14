Путин назначил судей в районные и городские суды Карелии

Указ о назначениях был подписан 14 сентября 2020 года.
Председателем Пудожского районного суда на ближайшие шесть лет назначен Сергей Копин.
Судьей Олонецкого районного суда стал Иван Курсов.
В Костомукшском городском суде также произошла смена кадров –заместителем председателя суда назначен Михаил Сахошко.
А заместителем председателя Кондопожского городского суда назначена Маргарита Бахорин.
Информация о смене кадров появилась на официальных сайтах судов.
Ранее сообщалось, что новый судебный участок появится в Петрозаводске.
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